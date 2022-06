Linea Pescara-Termoli, traffico ferroviario torna regolare

La linea Pescara-Termoli è tornata al traffico regolare dopo i problemi di questo pomeriggio. Alle 17:30 il traffico ferroviario era stato sospeso in prossimità di Ortona per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, creando un disagio per i passeggeri.

I lavori dei tecnici della RFI (Reti Ferroviarie Italiana) sono stati risolti dopo 4 ore di interventi. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria porteranno rallentamenti tra i 30 e i 200 minuti per 8 treni AV, 3 Intercity e 12 Regionali, 3 Regionali cancellati e 6 Regionali limitati nel percorso.