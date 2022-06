Dopo due anni torna la Festa di Sant'Andrea

Dopo due anni di pandemia torna la Festa di Sant'Andrea, patrono della marineria di Pescara. I festeggiamenti di Sant'Andrea si effettueranno l'ultima domenica del mese di luglio. Inizieranno sabato 30 luglio per poi terminare lunedì primo agosto.

Il comitato festa si sta impegnando per l'arrivo di questo grande evento per la città adriatica, specialmente per l'ultimo giorno quando ci saranno i fuochi d'artificio, la lotteria con premi particolarmente ricchi con in palio un automobile.

Domenica 31 luglio ci sarà la processione in mare con la statua di Sant'Andrea a bordo di un peschereccio e seguito da una quarantina di natanti. Verranno gettate in mare le tradizionali corone di fiori: una all'altezza di Piazza Duca due dinanzi alla stele di d'Annunzio (di cui una in mare aperto) e l'ultima dinanzi al porto canale.