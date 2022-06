Continua la manutenzione all'interno dei parchi di Pescara

Continua la manutenzione dei parchi cittadini da parte del Comune di Pescara. In totale sono 62 i siti cittadini dove gli operai si occupano di 4 o 5 aree verdi al giorno. Nella giornata di ieri sono stati completati i lavori presso il Parco dei Sogni di via Mafalda di Savoia.

Queste le parole del consigliere di Fratelli Italia Cristian Orta, intervenuto stamane con un sopralluogo: "Come tutti giorni anche questa mattina ho dedicato una parte della mia attività ai sopralluoghi per i parchi e per le aree verdi. Si sta facendo il lavoro con la massima attenzione per questo ringrazio gli operatori del verde che ogni giorno dedicano amore per la nostra città. Pescara sempre più dialogo."