Risolto il blackout in Via Celommi e Via Anelli

I tecnici hanno risolto il grave blackout che ha interessato Via Pasquale Celommi e Via Luigi Anelli (zone sud di Pescara). Dalle 21:00 di ieri sera e per tutta la notte sia i residenti che le attività della zona sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un guasto ai quadri elettrici.

La segnalazione del blackout era stata lanciata da Giulia Di Meo, componente del direttivo giovanile di Fratelli D’Italia, giunta sul posto insieme a Cristian Orta, consigliere comunale di Pescara, per cercare di risolvere il problema.