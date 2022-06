Lavori di manutenzione sulla Strada Parco, dal 29 giugno il mercato rionale sarÃ  spostato

A causa dei lavori di manutenzione sulla Strada Parco il servizio Suap e Mercati dell’amministrazione comunale di Pescara comunica che da mercoledì 29 giugno il mercato rionale dovrà necessariamente e provvisoriamente spostarsi per lasciare spazio ai cantieri stradali nei quali, per singoli tratti, verranno eseguite le opere.

Da mercoledì il mercato si sposterà nel tratto di Strada Parco situato dall’incrocio con via Cadorna, procedendo in direzione nord, oltre l’incrocio con via Ruggero VII, per una lunghezza complessiva di circa 750 mt. Al fine di non creare ulteriori disagi verrà riproposta la sequenzialità degli stalli attualmente esistente, sia per gli operatori dislocati sul lato mare della Strada Parco, che per gli operatori dislocati (in numero minore e trattandosi di produttori agricoli) sul lato monte, lungo gli spazi riservati al passaggio pedonale e alla pista ciclabile.

Per permettere una corretta individuazione del proprio posteggio da parte di ogni operatore, sarà collocata apposita segnaletica provvisoria indicante la numerazione dei singoli posteggi, tramite targhette di colore giallo numerate e fissate sui cordoli dei marciapiedi, che indicheranno inizio e fine di ogni singolo posteggio. Inoltre, al fine di permettere il passaggio di un eventuale mezzo di emergenza, la profondità massima dei posteggi sarà stabilità in mt 4,00 per tutti tranne che per i produttori agricoli per i quali (come da misure depositate al gestore tributi ICA) sarà di mt 3,00 .

Saranno i Vigili Urbani, nelle loro consuete attività di controllo, a verificare il rispetto di tali ingombri massimi. Si conferma che le misure di tutti i posteggi (lunghezze e profondità), così indicati, derivano dalle misure assoggettate al canone gestito da ICA.

All’interno dei singoli posteggi non potranno essere parcheggiati camion, furgoni e autovetture, non pertinenti alla normale attività di vendita e che comunque non rientrino negli spazi assegnati.

Tale provvisorietà dipenderà dal tempo necessario ai cantieri di TUA per ultimare i lavori, da via Cadorna a via Milite Ignoto, e successivamente da via Milite Ignoto a via Leopoldo Muzii.

A lavori ultimati, il mercato potrà tornare temporaneamente nella attuale collocazione, che potrà avvenire presumibilmente dal mese di ottobre 2022, secondo le ultime indicazioni fornite dalla stessa TUA; questo prima dello spostamento definitivo presso una nuova sede (per questo sono in corso di definizione proposte e relative progettazioni). L’appello è alla massima collaborazione per la riuscita dell’intera operazione e al fine di rendere meno disagi possibili sia all’utenza che agli stessi operatori mercatali.