Blackout nella zona sud di Pescara: risolto il guasto presso la cabina

Questo pomeriggio i tecnici dell'Enel sono intervenuti per il cambio del nuovo generatore, all'interno della cabina dell'energia elettrica, dopo i blackout che si sono verificati nei giorni scorsi in zona sud di Pescara (Via Celommi e Via Luigi Anelli).

I lavori sono durati dalle ore 16:30 alle 17:00, collegando ben 2 linee che comprendono Viale Primo Vere, Via Celommi e Via Luigi Anelli. Sul posto era presente anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Cristian Orta, ringraziando i tecnici per il lavoro svolto.