Verratti: fermati i tre uomini del maxi-furto da 3 milioni di euro

Sono stati fermati in un porto della Spagna i tre ladri che qualche giorno fa hanno rubato un bottino da 3 milioni di euro a Marco Verratti, calciatore abruzzese del Paris-Saint-Germain mentre era in vacanza ad Ibiza con la moglie Jessica Aidi. Il maxi furto è avvenuto in uno degli appartamenti affittati da Ronaldo “Il Fenomeno”

Parte del bottino è stato recuperato. Si trattano di tre uomini bloccati dalla polizia nazionale spagnola presso il porto di Denia, la cittadina di mare sulla costa orientale da dove partono i traghetti per le Baleari.

Secondo una prima ricostruzione e quanto scritto dalla Gazzetta dello Sporti, i tre uomini erano appena sbarcati da un traghetto proveniente da Ibiza e fanno parte di una banda che la polizia seguiva da tempo