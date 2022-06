A Pescara torna Niko Romito in versione estiva con Bomba Gelato Tempory

Lo chef stellato Niko Romito torna a Pescara con Bomba, questa volta in versione estiva con delle bombe ripiene di gelato dopo l'apertura nel pieno centro nel dicembre 2020.

Il Bomba Gelato Tempory, format estivo dello chef abruzzese, sarà lanciato in esclusiva sabato 2 luglio, presso Via Trento angolo con Via Milano, lo stesso luogo dove due anni fa vennero vendute le bombe alla crema e al cioccolato. La Bomba Niko Romito è frutto di una lunga ricerca sulle materie prime e soprattutto sulla tecnologia di produzione di un grande classico della pasticceria abruzzese e nazionale. È una bomba leggera, vegetariana, senza grassi animali, delicatamente dorata in olio di prima frittura. 60gr di pasta lievitata a cui è abbinato un ripieno gelato.

Il gelato è sviluppato in collaborazione con il gelatiere artigianale Emilio Panzardi ed è servito sia all’interno delle Bombe calde che in Coppa. I gusti del nuovo Bomba Gelato Tempory: Nocciola Piemonte IGP, Pistacchio di Sicilia Feudo San Biagio, Fondente di Cacao e Nocciola e Fiordilatte e Ciliegia biologica. Con alcune combinazioni special.

Le parole dello chef abruzzese su Facebook: "BOMBA CALDA E GELATO.

Torniamo a Pescara con una novità: un temporary store fresco e colorato per presentare in anteprima assoluta la nostra BOMBA gelato.

Come tutti i miei progetti, anche BOMBA GELATO parte dall’Abruzzo: apriremo a Pescara sabato 2 luglio, nello stesso luogo in cui, a dicembre 2020, il primo BOMBA Temporay ha avuto un successo incredibile e per cui ringrazio ancora tutti i pescaresi.

Per questo voglio condividere, con la città che ha tanto amato BOMBA, il lavoro che portiamo avanti da un anno sul gelato. Non quello tradizionale ma il “nostro” gelato, concepito per BOMBA. Un gelato di latte e panna fresca, mantecato e servito espresso, per la massima cremosità. Un lavoro sulle temperature e sulle strutture, sulla pulizia e sulla immediatezza del gusto.

Sarà divertente.

BOMBA CALDA E GELATO debutta a Pescara dal 2 luglio. Ci vediamo lì. Aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00. Via Trento angolo Via Milano."