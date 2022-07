Tavolino per il salotto: come trovare quello giusto

In previsione dell’acquisto di un tavolino per il soggiorno, sono molteplici gli aspetti che vale la pena di tenere in considerazione. Prima di tutto bisogna pensare a quanto spazio si ha a disposizione nella zona living. Qualora la metratura sia limitata, ciò di cui si ha davvero bisogno è un tavolo multifunzionale. In commercio si possono trovare numerosi tavolini che sono dotati all’interno di scaffali e cassetti, grazie a cui risultano non solo piacevoli da vedere, ma anche funzionali. Nel caso in cui in casa ci siano dei bambini, invece, è fondamentale prestare attenzione agli spigoli vivi: proprio per questo motivo è preferibile privilegiare un modello che abbia una forma rotonda o ovale.

Un intervento correttivo

Non è detto che si sia sempre soddisfatti in pieno di come è arredata la casa in cui si vive. Tuttavia, può succedere che non si possa provvedere a un redesign completo, o perché non si dispone di un budget sufficiente o perché non si ha abbastanza tempo. Come procedere, in situazioni del genere? A volte è sufficiente un intervento correttivo di modesta entità per fare in modo che gli spazi ritrovino la propria attrattiva e il proprio equilibrio. Nel caso in cui, per esempio, si avverta la necessità di riscaldare il clima della zona living, ciò di cui si ha bisogno è un tavolino salotto in legno, visto che questo materiale è per sua natura in grado di trasmettere calore.

Guida alla scelta

Quando lo spazio a disposizione è davvero poco, conviene puntare su un mobile che abbia una forma stretta e allungata, in modo che l’effetto visivo complessivo del salotto non risulti eccessivamente appesantito. Per altro, è possibile trovare dei validi alleati nei colori. Quando le sedie e il divano hanno una tonalità cromatica neutra, vale la pena di optare per un tavolino colorato, in grado di conferire al soggiorno un tocco speciale e di allegria, senza che si vada mai sopra le righe.

Dove trovare i migliori tavolini da salotto: Smart Arredo

Per acquistare i tavolini da salotto online ci si può affidare al ricco catalogo di Smart Arredo, e-commerce noto per la qualità del servizio che garantisce: basti pensare che tutte le spedizioni in Italia sono gratuite e prevedono il preavviso telefonico, così da andare incontro ai bisogni della clientela. In più Smart Arredo propone una tripla garanzia, sul prodotto, sul trasporto e sulla sicurezza dei pagamenti. Per tutti gli ordini viene assicurato il reso gratuito, con la merce che viene ritirata da un corriere. Per saperne di più è possibile dare uno sguardo alle recensioni pubblicate online, tutte certificate da Feedaty e quindi autentiche al 100%

Due proposte di Smart Arredo

Nel catalogo online di Smart Arredo - smartarredodesign.com - si possono trovare tavolini trasformabili, in plexiglass, in metallo, in legno o in vetro. Uno dei più venduti è Lamina, un tavolino da salotto dallo stile contemporaneo pensato per essere posto accanto al divano; mostra linee geometriche e forme squadrate, portando ordine e precisione in soggiorno. In alternativa si potrebbe optare per Finny, un tavolino da salotto realizzato in plexiglass di forma rettangolare: tutto il bello della semplicità e della linearità per un prodotto studiato e realizzato per durare a lungo nel tempo e resistere all’usura.



Tavolino per salotto modello Lamina

Quali aspetti valutare

Le dimensioni del tavolino sono importanti, e a contare è soprattutto l’altezza. In linea di massima, il tavolino non dovrebbe superare in altezza la poltrona e il divano, ma rimanere sotto di un paio di centimetri. Questo accorgimento è utile per rendere più semplice prendere e appoggiare il telecomando, il bicchiere, il giornale o qualunque altro oggetto. Ovviamente, le dimensioni del tavolino devono essere tali da non ostacolare in alcun modo il passaggio.

Le soluzioni più interessanti sul mercato

Il mercato mette a disposizione una vasta selezione di soluzioni, in grado di assecondare i gusti più diversi e di andare incontro alle esigenze di tutti, a prescindere dal budget disponibile. Ecco, allora, i tavolini rustici e quelli moderni, o addirittura con un look stravagante. Anche per ciò che riguarda i materiali non c’è che l’imbarazzo della scelta, con proposte in metallo, in vetro o in legno. L’importante è che questo elemento si integri alla perfezione con il resto dell’arredo.