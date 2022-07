Telefonate indesiderate: da oggi sarà possibile iscriversi presso il Registro delle Opposizioni

Da oggi, mercoledì 27 luglio, sarà possibile registrarsi presso il registro pubblico delle opposizioni contro le chiamate indesiderate dei call center e telemarketing. Si potranno registrare sia i numeri fissi che cellulare.

Bisognerà accedere presso il sito registrodelleopposizioni/cittadino ed iscriversi in tre modi:

Via web con l'accesso senza autenticazione oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il cittadino dovrà inserire il numero telefonico ed accettare il trattamento dei dati; Iscrizione tramite Telefono chiamando il numero che si intende iscrivere al numero verde 800.957.766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari; Iscrizione tramite email: compilando il modulo PRO di “Iscrizione” con i dati richiesti, inserendo fino a cinque numeri di telefono. Successivamente il modulo andrà salvato senza modificare il formato ed inviarlo all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

PUBBLICITA' CARTACEA

Sarà possibile iscrivere anche il proprio indirizzo postale associato al numero di telefono presente negli elenchi telefonici pubblici. In questo modo non si riceverà la pubblicità cartacea dagli operatori di marketing che utilizzano per i contatti gli elenchi telefonici pubblici. Per l’iscrizione del tuo indirizzo postale segui le stesse istruzioni riportate sopra per l’iscrizione dei numeri di telefono.

SANZIONI

La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) , che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI