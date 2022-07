Festa Sant'Andrea: firmata l'ordinanza sulla viabilità

In occasione della Festa di Sant'Andrea, patrono dei pescatori che si festerà nel weekend dal 29 luglio al primo agosto è stata firmata un'ordinanza sulla modifica temporanea della disciplina viaria di Lungofiume dei Poeti, di Via Raffaele Paolucci e del Lungomare Giacomo Matteotti. In particolare:

istituzione del divieto di transito ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso, nei giorni 29, 30, 31 Luglio 2022 e 1 Agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 16,30 e le ore 3,00 del giorno successivo, in/nella/nel:

Lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio;

Via Spalti del Re; o Via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra la rampa d’ingresso al Ponte dell’Asse Attrezzato e Lungomare Giacomo Matteotti; Rampa di uscita dal ponte dell’asse attrezzato nel verso di Via Raffaele Paolucci; o Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci e Via Ugo Foscolo; Via Giuseppe Verdi; o Via Bruno Buozzi; o Via Enrico Fermi; Via Giacomo Puccini, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci e Via Bruno Buozzi.

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con obbligo di rimozione coatta, nei giorni 29, 30, 31 Luglio 2022 e 1 Agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 16,30 e le ore 3,00 del giorno successivo, in/nella/nel:

Lungofiume dei Poeti, ivi compresa l’area golenale adibita a parcheggio; Via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra Via Piero Gobetti ed il Lungomare Giacomo Matteotti, nonché nelle aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio; Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci e Via Ugo Foscolo, ivi compreso il parcheggio a servizio del mercato Ittico/Campagna Amica; Via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra Via Enrico Fermi e Via Raffaele Paolucci.

Istituzione del divieto di transito ai velocipedi lungo il tratto di pista ciclabile che si estende in/nel:

Lungofiume dei Poeti;

Via Raffaele Paolucci;

Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci e Via Ugo Foscolo; nonché sul “Ponte del Mare”, nei giorni 29, 30, 31 Luglio 2022 e 1 Agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 18,30 e le ore 3,00 del giorno successivo.

istituzione del divieto di transito ciclo-pedonale (per velocipedi e pedoni) del “Ponte del Mare”, nel giorno 1 Agosto 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 2,00 del giorno successivo.

Per quanto riguarda la Processione, che si terrà domenica 31 luglio, è stata istituito il divieto di transito dalle ore 9:30 alle 11:00 e comunque fino al cessare delle esigenze, nelle vie di seguito elencate:

Via Bologna, nel tratto compreso tra Via del Concilio e Via Venezia, verso NORD (contromano); Via Venezia, nel tratto compreso tra Via Bologna e Via Piero Gobetti, verso MARE (contromano); Via Piero Gobetti, nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Ferdinando Galiani, verso FIUME; Via Ferdinando Galiani, nel tratto compreso tra Via Piero Gobetti e Via Giacomo Puccini, verso MARE (prima parte contromano); Via Giacomo Puccini, nel tratto compreso tra Via Ferdinando Galiani e Via Bruno Buozzi, verso FIUME (contromano); Via Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra Via Giacomo Puccini e Lungomare Giacomo Matteotti, verso MARE; Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Via Bruno Buozzi fino a Largo Immacolata (Madonnina), verso FIUME; sotto il controllo della Polizia Municipale, che vigilerà anche le vie di accesso al percorso processionale sopra riportato.

