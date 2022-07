Dai fuochi d'artificio al concerto dei Dik Dik: ecco il programma della Festa di Sant'Andrea

Dopo due anni di stop causata dalla pandemia da Covid-19 torna a Pescara la Festa di Sant'Andrea, patrono dei pescatori. Si comincia stasera, venerdì 29 luglio per poi concludersi lunedì 1 agosto con i fuochi d'artificio. Dalla processione in mare passando per il concerto dei Dik Dik fino ali fuochi alla mezzanotte, ecco il programma della Festa:



PROGRAMMA RELIGIOSO

MERCOLEDI' 27 LUGLIO 2022

Ore 8:30-Celebrazione Eucaristica

Ore 18:00- Recita del S. Rosario

Ore 19:00- Celebrazione Eucaristica

Ore 19:30- Contemplazione: Il Villaggio Educativo

GIOVEDI' 28 LUGLIO 2022

Ore 8:30-Celebrazione Eucaristica

Ore 18:00- Recita del S. Rosario

Ore 19:00- Celebrazione Eucaristica

Ore 19:30- Contemplazione: Abitare la città

VENERDI' 29 LUGLIO 2022

Ore 8:30- Celebrazione Eucaristica Esposizione del SS. mo Sacramento

Ore 18:30- Recita del S. Rosario

Ore 19:00- Celebrazione Eucaristics

Ore 19:30- Contemplazione: Altro e Oltre

DOMENICA 31 LUGLIO 2022

Ore 9:00- Celebrazione Eucaristica Presieduta da Mons. Tommaso Valentinetti (seguirà processione)

Ore 11:00- Celebrazione Eucaristica

Ore 18.30- Recita del Rosario

Ore 19:00- Celebrazione Eucaristica

PROGRAMMA CIVILE

30 LUGLIO 2022

Spettacolo di Musica e danza “URBAN STATION by EXDRA a.s.d” presso Area Madonnina

31 LUGLIO 2022

Ore 8:00- Apertura della festa con spari pirotecnici

Ore 8:30- BANDA DI INTRODACQUA in Piazza Sant'Andrea

Ore 9:30- Celebrazione Santa Messa presso Chiesa Sant'Andrea

Ore 10:30- Trasporto del Santo con processione con la barca “Fabio”

Ore 11:00- Processione in mare

Ore 12:30- Batteria pirotecnica al rientro delle barche in mare

Ore 21:30- “STAR LIGHT” in concerto-gruppo anni70/80 presso Area Madonninaà

1 AGOSTO 2022

Ore 8:00- Apertura della festa con spari pirotecnici

Ore 21:30- I DIK DIK in concerto presso Area Madonnina

Ore 23:30- Estrazione della Lotteria

Ore 24:00- Fuochi pirotecnici sulla diga foranea