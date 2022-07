Nuova data al tour abruzzese di Andrea Pimpini: Lunedì 8 Agosto a Pescara

Senza ombra di dubbio questo 2022 è stato ricco di concerti per il cantautore Andrea Pimpini… e Pescara ha giocato un ruolo fondamentale. L'artista, infatti, a Maggio ha annunciato un tour che lo avrebbe visto ospite di festival, contest e talent d'Abruzzo. Il 4 Giugno, Andrea, si è esibito a Pescara; il 21 a Fossacesia; il 2 Luglio a Montesilvano; il 28 a Pescara e l'8 Agosto tornerà sempre a Pescara.

Le canzoni cantante nelle varie serate sono sempre stati omaggi a grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale: “Se” di Josh Groban (con le musiche del Maestro Ennio Morricone), “Se si potesse non morire” e “Comincia lo show” dei Modà, “A mano a mano” e “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, “Mentre tutto scorre” dei Negramaro, “A un isolato da te” di Francesco Renga…

L'8 Agosto, tuttavia, ci sarà una sorpresa:

“Porterò, come sempre, due brani. Questa volta sicuramente canterò due inediti, scritti da me, che hanno portato tanta fortuna… “Stella nel cielo” e “Quando cammini per strada”" - Dice Andrea

Ed è proprio pochi giorni fa che è uscito il video lyrics ufficiale di “Stella nel cielo”. Nel videoclip sono state inserite le registrazioni delle esibizioni al Romics (Fiera di Roma). Andrea a Roma si esibì davanti a migliaia di persone in occasione di un festival che, ad ogni edizione, riunisce circa 200.000 persone provenienti da tutto il mondo.