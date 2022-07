Amichevoli precampionato: il nuovo programma del Pescara

Archiviato il ritiro di Palena conclusosi con due amichevoli contro i turchi dell'Adana Demirspor (2-1) e la Delfino Curi Pescara (5-0) il Pescara tornerà ad allenarsi domani, agli ordini di mister Alberto Colombo, presso il Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.

Mercoledì 3 agosto i biancazzurri affronteranno in amichevole il Penne alle ore 18:00 allo stadio Nardangelo di Pianella. Il 5 agosto saranno svelati i calendari e gironi della Serie C, inizialmente previsti per martedì 2 agosto ma a causa della sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi di Teramo e Campobasso il sorteggio è stato rinviato.

Domenica 7 agosto il Pescara giocherà un triangolare contro Pineto e Spoltore, alle ore 18:00, presso lo Stadio Pavone e Mariani di Pineto. Tre giorni dopo, mercoledì 10 agosto ci sarà l'amichevole presso lo Stadio Comunale di Città Sant'Angelo contro l'Angolana (ore 18:00) mentre l'ultima amichevole del precampionato sarà contro il Penne (sabato 13 agosto ore 18:00 allo stadio Colangelo di Penne).

IL PROGRAMMA DEL PESCARA

3 Agosto: Amichevole vs Pianella ore 18:00 Stadio Nardella di Penne

7 Agosto: Triangolare vs Pineto/ Spoltore ore 18:.00 Stadio Pavone e Mariani di Pineto

10 Agosto: Amichevole vs Angolana ore 18:00 Stadio Comunale Città Sant'Angelo

13 Agosto: Amichevole vs Penne ore 18:00 Stadio Fernando Colangelo di Penne