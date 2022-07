L'ex campo Rampigna diventerÃ  un parco archeologico

Lo storico campo Rampigna sarà un parco archeologico. A dare la notizia è stato il Sindaco Carlo Masci, direttamente sul posto con un video pubblicato su Facebook. Dopo vari incontri con la Sovrintendenza ed il Ministero della Cultura arriveranno dei fondi (4,2 milioni di euro) per far sì che l'ex campo Rampigna diventi un vero e proprio parco. Queste le parole del Primo Cittadino: "Oggi è un giorno bellissimo per Pescara, dietro di me c'è il campo Rampigna. Vi ricordate due anni fa quando andai all'interno del campo dove dovevamo fare un intervento di riqualificazione per rifare il manto erboso e dissi all'impresa che stava lavorando di scavare per verificare se c'erano dei resti della storia di Pescara. Per 30 anni tutti avevano parlato dei resti sotto il Rampigna e nessuno mai aveva scavato? Ebbene dopo 2 anni passati a confrontarci con la Soprintendenza, sempre disponibilissima con noi che ci ha aiutato tantissimo e con il Ministero della Cultura finalmente abbiamo ottenuto il finanziamento per realizzare il parco archeologico del Rampigna.

Quattro milioni e 200 mila euro per ora perché le somme aumenteranno ma ci permetteranno di dare una storia alla nostra città vera, concreta e con atti che si vedranno col tempo. Scomparirà questo muro che è stato la vergogna della nostra città ma in questa zona trasformeremo tutto, perché la Soprintendenza sta ristrutturando il circolo canottieri, un altro elemento storico della nostra città, e le ferrovie FRI stanno riqualificando il Bastione San Vitale grazie ad un intervento che abbiamo fatto con l'allora Amministratore Delegato Maurizio Gentile che ha concesso un finanziamento per far emergere il Bastione San Vitale.

Questa zona, nei prossimi anni, si trasformerà completamente-continua Masci-e diventerà una zona dove c'è la storia di Pescara. Il Bastione San Vitale sotto il livello ferroviario, il parco archeologico Rampigna, il Circolo Canottieri, il Fiume e dell'altra parte il Bagno Borbonico. Rinasce la città storica di Pescara, di una città che è sempre stata considerata veloce e che guardava avanti. Pescara guarda avanti, è una città veloce ma ha i piedi ben piantati nella sua storia millenaria."

In Foto: Il Sindaco di Pescara Carlo Masci all'esterno dell'ex Campo Rampigna