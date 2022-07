Iperafflusso, l'appello della Asl di Pescara: "Recatevi al Pronto Soccorso solo per reali necessitÃ "

Con una nota apparsa sul proprio sito la Asl di Pescara chiede ai cittadini di recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito solo per reali necessità. Queste la nota dell'Azienda Sanitaria Locale:

Tenuto conto di un rilevante iperafflusso al Pronto Soccorso, provocato anche da persone che con sintomi lievi vi si recano per esigenze sanitarie prive di qualunque elemento di urgenza, la direzione della Asl di Pescara fa appello ai cittadini di recarsi in Pronto Soccorso per problemi di salute rilevanti, non altrimenti risolvibili.

Le ambulanze e i Pronto Soccorso sono risorse preziose per l’intera popolazione, un patrimonio che deve essere tutelato nell’interesse di tutti."