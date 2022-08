I fattori che incidono sulla valutazione di un immobile

Eseguire una valutazione precisa della casa che si è in procinto di comprare è sempre un compito importante in previsione dell’acquisto di un immobile: in questo modo, infatti, si ha la possibilità di stimare nella maniera più accurata possibile il valore reale dell’appartamento in questione. I fattori coinvolti in questo tipo di valutazione sono molteplici, e ognuno di essi deve essere preso in considerazione con la massima cautela. Per esempio, le condizioni generali della casa: se è di nuova costruzione, è evidente che il suo valore sarà diverso rispetto a quello di un immobile che ha bisogno di una ristrutturazione, parziale o totale che sia.

Per eseguire una stima attendibile e al tempo stesso professionale della valutazione della casa, si deve effettuare un apposito calcolo matematico che si basa su coefficienti specifici. Per questo motivo non è mai una buona idea scegliere il fai da te per la valutazione, perché è molto elevato il rischio di commettere un errore, anche perché si parla di un procedimento abbastanza complicato. È meglio rivolgersi, invece, a dei professionisti del settore: per esempio quelli di Dove.it, agenzia immobiliare online che consente di usufruire di una valutazione gratuita.

Nel novero degli aspetti che vanno a incidere sulla valutazione ci sono la tipologia e la metratura dell’immobile, ma anche la classe energetica di riferimento e la presenza di un box auto, di un terrazzo o di un balcone. In quest’ultimo caso si parla di valori aggiunti da cui dipende un incremento del prezzo e che proprio per questo motivo richiedono una specifica attenzione. Una valutazione seria e affidabile presuppone il ricorso a documenti importanti che è necessario avere a disposizione.

Da soli o con il supporto di un professionista, per esempio, bisogna procurarsi la visura catastale e la certificazione energetica dell’edificio; la prima può essere richiesta direttamente al venditore. Interagendo con l’agente immobiliare, poi, si può scoprire se c’è bisogno di altri documenti. Tuttavia nella maggior parte dei casi non c’è bisogno di ulteriori dettagli affinché sia possibile eseguire una stima del valore della casa il più possibile accurata. Sarà compito dell’agenzia immobiliare a cui ci si rivolge delegare un operatore altamente qualificato che dovrà andare sul posto al fine di verificare le condizioni della casa, analizzare tutti i documenti e, a quel punto, eseguire una valutazione ben studiata in ogni dettaglio, e il più possibile puntuale.