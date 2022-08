La pista ciclabile di Via Marconi: 30 metri di dubbi

Sono gli unici metri di itinerari ciclabili presenti lungo i 1.600 dell'intera lunghezza di Via Marconi. Siamo andati a darci una occhiata, per capirne la dinamica, e ci siamo accorti che ...

Questo breve tracciato, ricavato sul lato monte di Via Marconi, all'altezza di via Pepe, è esclusivamente una bretella di collegamento in ambe le direzioni tra via Caio Pollione e, appunto, via Pepe.

Il raccordo con via Caio Pollione, che poi porta a Viale Pindaro, è praticamente da intuire, perché non indicato né con segnaletica verticale nè orizzontale, mentre quello con la via dello stadio è evidente, fresco di vernice.

Quindi in effetti non è un tracciato ciclabile di corredo di Via Marconi, ma una sorta di "esse" molto spanciata che riconnette due corsie trasversali (la segnaletica lo indica). Solo che ...

Solo che a dare una occhiata su come si possono comportare le due ruote in attraversamento viene un grande dubbio, ovvero il cattivo o errato uso che se ne fa, soprattutto in direzione sud. Analizziamo i casi.



Chi viene da Via Pepe, dalla ciclabile di via Pepe, può girare a destra e proseguire verso nord in promiscuità con le auto, oppure attraversare tre corsie (due bus e una auto) di via Marconi e poi proseguire verso sud, sempre in promiscuità con le auto, oppure completare la tratta superando l'ultima corsia (bus) e quindi dirigersi verso Via Caio Pollione.

Chi invece proviene da quest'ultima, Via Caio Pollione, o da Via Marconi, si ritroverebbe a fare diverse operazioni molto critiche. Vediamo.

A differenza di chi proviene da Via Caio Pollione, chi arriva da Via Marconi, in promiscuità con le auto, potrebbe pericolosamente attraversare la corsia del bus per immettersi sulla pista. Chi poi vuole andare in direzione via Pepe deve fare il contrario di quanto già descritto in precedenza, attraversando quattro corsie, seppur con la precedenza. Ma la situazione di maggiore pericolosità ce l'ha chi prosegue verso sud, senza effettuare il parziale attraversamento della corsia bus per immettersi a destra in quella auto, ma va dritto, intersecando la corsia bus alla sua sinistra.

La segnaletica esistente oggi aiuta poco a districarsi in questo dedalo di possibilità che riguardano solo la bicicletta. Sarebbe pertanto auspicabile agevolarne con maggiore evidenza il transito, anche con segnaletica predittiva visiva e acustica rivolta agli automobilisti da una parte, e dall'altra con obblighi di direzione più marcati per le due ruote.