Via Lago di Borgiano: procedono i lavori di abbattimento dei tre fabbricati

Procedono senza sosta i lavori di abbattimento dei tre fabbricati situati in Via Lago di Borgiano. Come annunciato dal Sindaco Carlo Masci, presente nel cantiere, con la demolizione degli appartamenti saranno create nuove piazza cittadine. Queste le sue parole nel video postato da egli stesso su Facebook: "Stanno continuando le operazioni di abbattimento dei tre palazzi di Via Lago di Borgiano, 78 appartamenti nel degrado per tanti anni oggi noi abbattiamo questi fabbricati. Adesso sta venendo giù il tetto e abbattendoli creeremo una grande piazza con verde ed acqua a disposizione della collettività.

Avevamo detto che saremmo intervenuti nelle periferie e lo stiamo facendo in maniera puntale con la realizzazione delle due strade Pendolo, con gli interventi che abbiamo fatto di riqualificazione dei due murales ma soprattutto con l'abbattimento di questi 3 palazzi e con la creazione di grandi piazze e spazi a disposizione della collettività."