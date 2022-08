Tempo di vacanze: consigli per proteggere casa

L'estate richiama la voglia di viaggiare e sono tanti gli italiani che in questo periodo lasciano le proprie case per raggiungere destinazioni turistiche. Secondo un’indagine di Federalberghi, sono più di 30 milioni gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza nei mesi estivi.

Ed è proprio nel periodo estivo che, approfittando dello svuotamento delle città, il numero di furti nelle abitazioni tende a crescere. Ogni qualvolta il proprio domicilio viene lasciato incustodito, l’idea che qualcuno possa violarlo in pochi minuti appropriandosi dei beni più preziosi diviene una vera e propria preoccupazione. Non stupisce quindi come il 28% degli italiani affermi di sentirsi spaventato e insicuro riguardo la possibilità di furti in casa, arrivando al 41,3% nei soggetti vulnerabili (rapporto Censis 2021).

Mettere al sicuro la propria casa e viaggiare in assoluta serenità diventa la priorità delle famiglie italiane in procinto di partire per le mete turistiche.

Vediamo insieme una serie di consigli per proteggere la casa, selezionando i migliori sistemi di sicurezza per prevenire possibili intrusioni, utili anche nel garantire un tempestivo intervento in caso di reale pericolo.

Telecamere di videosorveglianza

Oggigiorno tra le svariate soluzioni disponibili sul mercato un valido deterrente sono le telecamere di sicurezza. Le telecamere, infatti, scoraggiano i ladri che si tengono alla larga da questo genere di dispositivi temendo di essere riconosciuti e identificati, specialmente se si tratta di soggetti con precedenti penali.

Attenzione ad utilizzare telecamere finte: molti ladri sono in grado di distinguere una camera vera da una finta. A ragion di ciò è fondamentale munirsi di reali camere di sorveglianza accantonando l’idea di installare dei finti dispositivi, in modo da far desistere anche il malintenzionato più esperto.

Tra le migliori telecamere di videosorveglianza spiccano le Alfasecur IP e HD: soluzioni innovative e al contempo semplici da utilizzare. Facilmente installabili e integrabili con altri sistemi di sicurezza, questi ultimi affiancabili anche in un secondo momento, sono in grado di acquisire immagini di qualità senza alcun limite di tempo, né interferenze di nessun genere, come ad esempio la scarsa luminosità, il fumo, la nebbia e ulteriori condizioni ambientali avverse.

Oltretutto agiscono sia per mezzo dell’intelligenza artificiale con il riconoscimento facciale, sia tramite il rilevamento termografico, che avviene fondendo insieme immagini termiche e ottiche, al fine di migliorare l’identificazione di qualunque soggetto o oggetto poco visibile o evento insolito, migliorando la precisione del rilevamento e riducendo i falsi allarmi.

Per mezzo della tecnologia Ultra Low Light e Color Night Vision, garantiscono immagini nitide e dettagliate anche con scarsissima luminosità, così da riuscire ad identificare elementi e persone con estrema facilità.

Un buon esempio di telecamera è la 3 in 1 che unisce in un solo modello diversi vantaggi quali:

una visione a colori 24/7 ;

; la deterrenza attiva : agisce tramite una spia lampeggiante che si rende visibile anche in presenza di nebbia o abbondante pioggia, potendo oltretutto emettere sia un allarme acustico, sia una voce precedentemente registrata, inviando istantaneamente la notifica in caso di emergenza;

: agisce tramite una spia lampeggiante che si rende visibile anche in presenza di nebbia o abbondante pioggia, potendo oltretutto emettere sia un allarme acustico, sia una voce precedentemente registrata, inviando istantaneamente la notifica in caso di emergenza; l’intelligenza artificiale: l’ Ai garantisce la massima precisione nel distinguere accuratamente ogni elemento, escludendo foglie, oggetti e animali, per entrare in azione solo in presenza di reale pericolo.

I sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale hanno la capacità di analizzare le immagini catturate rilevando più di un volto contemporaneamente, arrivando ad una percentuale di riconoscimento pari al 98%.

Posseggono oltretutto un sistema di protezione perimetrale che si mette in atto secondo tre modalità d’azione, ovvero contando gli oggetti in entrata e in uscita dall’area interessata, avviando un allarme non appena si supera il confine uscendo o entrando, e in ultimo ma non per importanza, riconoscendo e inviando un segnale in presenza di oggetti incustoditi.

Antifurti collegabili alle Forze dell’Ordine

Possedere un sistema di sicurezza direttamente connesso con le autorità, garantendo pertanto una risposta a qualunque ora del giorno e della notte, nonché 365 giorni all’anno, rappresenta per un ipotetico intruso uno dei più grandi deterrenti.

Alfa_9 è un antifurto innovativo e adattabile alla distribuzione e metratura della propria abitazione, nonché gestibile da remoto tramite un’apposita applicazione per smartphone, oppure da pc o tablet. Consente di visionare in tempo reale quel che accade, di attivare o disattivare l'allarme e oltre al servizio di assistenza 24/7 per tutto l’anno, è possibile richiedere il collegamento diretto con le Forze dell’Ordine.

Disponibile in differenti versioni, ovvero Small, Medium e Large, è completamente adattabile alle dimensioni della casa o della struttura industriale, può essere cablato, wireless o misto, e può coprire fino a otto aree indipendenti.

L'ulteriore vantaggio riguarda la registrazione di ben otto contatti che in caso di allarme verranno messi in guardia tramite notifica push sull’ App, messaggio, chiamata o e-mail. Assieme all’avviso si riceverà il video dell’accaduto, da pochi istanti prima dell’accensione del sistema di allarme agli attimi successivi.

Gli antifurti nebbiogeni

Oltre al tradizionale impianto di allarme, un altro efficace sistema utile a fermare il ladro è l’antifurto nebbiogeno, sempre più richiesto. Si aziona diffondendo in pochissimi secondi una densa nebbia che non consente all’intruso di proseguire nel suo intento, rendendogli difficoltosa la visibilità all’interno dell’ambiente, non permettendogli di conseguenza di orientarsi tra gli spazi, né di reperire gli oggetti da rubare.

Alfasecur propone dei nebbiogeni che bloccano i ladri in pochi secondi, riuscendo ad intervenire anche in assenza di elettricità. Disponibili in diversi modelli a seconda della quantità di nebbia di cui si necessita in base agli spazi da coprire, possono essere collegati ad un sistema d’allarme o agire autonomamente.

Serrature elettroniche e videocitofoni

Oltre ai già citati sistemi, esiste un altro elemento di fondamentale importanza per evitare tentativi di scasso. Stiamo parlando dell’ingresso principale della casa: una porta blindata moderna e sicura è un buon punto di partenza, ma potrebbe non essere sufficiente.

Per fare in modo che questa risulti ancora più sicura sarebbe preferibile scegliere una serratura più moderna, come ad esempio quella elettronica intelligente. Quest’ultima, non prevedendo l’utilizzo di chiavi ed essendo dotata di accesso programmabile, scegliendo a chi e in che momento concedere l’accesso, esclude ogni possibilità di duplicazione da parte di persone non autorizzate.

Da non sottovalutare, inoltre, l'importanza di un buon videocitofono in grado di collegarsi al proprio smartphone. In questo caso il sistema comunicherà per mezzo di una notifica sullo Smartphone grazie ad un’apposita App. Oltretutto la rapidità con cui può essere installato e i costi contenuti non possono che rappresentare un vantaggio, incentivando questa soluzione realmente utile ai fini della sicurezza.

Conclusioni

Anche se la casa possiede un perimetro ben recintato, dei vetri antisfondamento e delle inferriate a difesa delle finestre che rendono più difficile l’ingresso da parte dei visitatori indesiderati, non sempre le protezioni sono sufficienti ad allontanarli e, soprattutto, non tutte sono inviolabili.

Proprio per questo, è consigliabile integrare il tutto con un buon sistema di sicurezza.

Non resta che scegliere il più adatto alle proprie esigenze e, naturalmente, studiato per l’ambiente da tutelare.

Prima di acquistare dispositivi poco ragionati e di scarso valore è dunque consigliabile valutare ogni elemento, chiedendo aiuto ad esperti del settore ed investendo in prodotti di qualità e realmente utili.

Adottando un mix sapiente di questi sistemi di sicurezza, si riuscirà a far arretrare anche il ladro più esperto e tenace e finalmente potrai vivere in serenità le tue vacanze.