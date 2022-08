Dalla pulizia dei tombini al ripristino dell'acqua in Via Davalos: ecco gli interventi effettuati su Pescara

Nella mattinata di oggi il consigliere del Comune di Pescara Cristian Orta ha effettuato sopralluoghi ed incontri per ascoltare i cittadini pescaresi.

In particolare Orta si è recato presso via Sacco, via Tavo, colle San Donato, via Tirino, via D’avalos e Piazza Satellite ( s. Donato). Sono stati molteplici gli interventi effettuati in queste vie: in Via Davalos è stata riparata la perdita d'acqua; pulizia dei tombini presso Via Celommi via Polacchi, via Chiappini e via Caffè.

Inoltre, presso Colle S. Donato è stato effettuato lo spazzamento e sfalcio e messa in sicurezza Piazza Satellite.