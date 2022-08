Arriva l'Inter all'Adriatico: grande entusiasmo dei tifosi nerazzurri

Lo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara sarà sold-out per l'amichevole di lusso Inter-Villarreal. Per i ragazzi di mister Simone Inzaghi sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, che partirà esattamente tra un settimana coni nerazzurri che scenderanno in campo per la prima di campionato contro il neopromosso Lecce

Grande entusiasmo per i tifosi nerazzurri, che questa mattina hanno accolto i calciatori presso l'Hotel Carlton, situato difronte la Nave di Cascella. Tra poco le due squadre scenderanno in campo con queste formazioni:

INTER: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, A. Pedraza; Coquelin, Capoue, Dani Parejo; Yeremy, Álex Baena, N. Jackson. All. Unai Emery