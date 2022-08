Festa San Silvestro Papa: disposto il divieto di sosta e fermata

Il Comune di Pescara ha disposto il divieto di sosta e fermata in occasione della Festa di San Silvestro Papa, che si terrà il 27 e e 28 agosto nell'omonima frazione pescarese.

Dalle ore 00,00 di sabato 27 agosto fino alle ore 24,00 di domenica 28 agosto 2022:

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su Via Della Chiesa in entrambi i sensi di marcia, nonché sul tratto di Strada provinciale S.Silvestro (compresa la piazza) compreso tra l’incrocio di Via della Chiesa e l’intersezione con Via Colle Renazzo escluso i residenti;

Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nelle giornate di sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022:

Obbligo di svolta a sinistra (direzione Colle Renazzo) per chi proviene da Chieti, da Strada Fonte Locca, da via della RAI e per chi percorre Strada Provinciale San Silvestro in direzione monti - mare; L’istituzione di senso unico di marcia su Via della Chiesa, con direzione mare-monti; Divieto di transito, di sosta e di fermata su Piazza San Silvestro; Di posizionare, agli incroci indicati, le transenne e gli indicatori di direzione negli orari prestabiliti;

Nell'ordinanza si specifica che in caso le condizioni metereologiche non consentissero lo svolgimento in sicurezza della festa patronale, i festeggiamenti saranno sposati a lunedì 29 agosto 2022, con le stesse modalità ed orari di cui sopra.

