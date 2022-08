Pescara: presentati 4 bonus per i minori

Si intitola “Pescara Solidale” l'avviso presentato dal Comune per la concessione di contributi per forniture e servizi socio-educativi rivolti ai minori. L'avviso riguarderà solo le famiglie residenti a Pescara.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 17:00 del 6 settembre 2022. Su 4 servizi potrà essere presentata una sola domanda. Ecco i 4 punti:

Ri-AccogliAMOCI

L’intervento prevede voucher per servizi per bambini 0-3 anni; l’importo del voucher è € 475,00, erogato una tantum, che sarà spendibile entro il 31/10/2022 presso i fornitori iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di forniture e servizi”. Per partecipare è necessario:

- residenza Comune di Pescara;

- possesso di permesso di soggiorno (da almeno tre anni), in caso di cittadini extracomunitari;

- attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU), non superiore a 10.000€.

- non aver usufruito dei bonus INPS baby sitter o centri estivi.

*RICOMINCIO DA TE*

L’intervento prevede Buoni fornitura destinati all’acquisto di beni di prima necessità per bambini o beni necessari per adolescenti fino al 16° anno di età, per gestanti, per padri o madri soli in situazione di disagio o famiglie multiproblematiche con figli in situazione di difficoltà economica o di isolamento sociale. L’importo è € 355,00, erogato una tantum che sarà spendibile entro il 30/11/2022 presso i fornitori iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di forniture e servizi”.

Per partecipare è necessario:

- residenza Comune di Pescara;

- possesso di permesso di soggiorno (da almeno tre anni), in caso di cittadini extracomunitari;

- attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU), non superiore a 11.000€.

- non aver usufruito di questo stesso bonus nell’annualità 2022.

*FAMILY HELP*

L’intervento prevede un “buono servizi” per bambini 0-3 anni. L’importo è € 475,00, erogato una tantum che sarà spendibile entro il 31/10/2022 presso i fornitori iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di forniture e servizi”

Per partecipare è necessario:

- residenza Comune di Pescara;

- possesso di permesso di soggiorno (da almeno tre anni), in caso di cittadini extracomunitari;

- attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU), non superiore a 10.000€.

- non aver usufruito dei bonus INPS baby sitter o centri estivi.

*MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA*

Il “buono servizi/voucher” previsti da questo intervento è dell’importo di € 475,00 una tantum per ciascun figlio convivente di età compresa tra 0 e 17 anni, è raddoppiato in caso di bambini affetti da disabilità gravissima (L. 104/90, c. 3). Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di contributi per un numero massimo di 2 figli conviventi. Il predetto buono sarà spendibile entro il 31/10/2022 presso i soggetti iscritti al “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi e forniture” istituito dal Comune di Pescara.

Per partecipare è necessario:

- residenza Comune di Pescara;

- possesso di permesso di soggiorno (da almeno tre anni), in caso di cittadini extracomunitari;

- attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU).

- non aver usufruito dei bonus INPS baby sitter o centri estivi.

Qui il link alla pagina con tutti gli avvihttps://www.comune.pescara.it/node/2819

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- on-line sul sito del Comune di Pescara, accedendo con lo SPID

- per coloro che non sono in possesso delle credenziali SPID, scaricando il modello di domanda pubblicato on-line sul sito dell’Ente e consegnandolo fisicamente al Protocollo dell’Ente oppure inviandolo via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it



Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 23/08/2022 e dovranno pervenire entro le ore 17:00 del giorno 06/09/2022

Qui il link per presentare la domanda:https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php