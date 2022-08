Il Comune di Capagatti riceverÃ  1.8 milioni di euro dei fondi PNR

Tra gli enti destinatari dei finanziamenti PNRR per asili nido e poli dell'infanzia c'è anche il comune di Cepagatti che nel mese di febbraio scorso aveva partecipato all'avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia di 0-6 anni nell'ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Il Sindaco Gino Cantò e il Vicesindaco Annalisa Palozzo delegata all'edilizia scolastica "Cepagatti avrà finalmente un asilo nido comunale! Un luogo destinato alla prima infanzia che sorgerà all'ingresso del paese, nell'area limitrofa alla casa della cultura. Saranno 800 metri quadri di edificio scolastico su tre livelli, con 3 aule, un grande spazio destinato ad aula magna/attività libere, spazi per il riposo, mensa, cucina, infermeria, magazzini e ampio giardino per 50 posti circa.

Il primo asilo nido pubblico di Cepagatti di cui il nostro comune ha davvero bisogno, una struttura sicura e innovativa che vuole andare incontro alle esigenze delle famiglie e soprattutto delle madri; un luogo che aiuterà anche a creare nuovi posti di lavoro. Ringraziamo l'ufficio tecnico guidato dall'Arch. Cinzia Carbone per il lavoro sin ora svolto per l'ottenimento del finanziamento di 1.870.000 euro . Ora avanti tutta per la realizzazione del nido."