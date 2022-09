Viale Marconi: verso il limite di velocità a 30 km/h e parcheggi a tempo pieno

Viale Marconi si appresterà ad avere semafori intelligenti ma soprattutto un limite di velocità che passerà dagli attuali 50 ai 30 km/h e l'utilizzo dei parcheggi a tempo pieno favorendo l'uso dei mezzi pubblici. A dirlo è il Sindaco Carlo Masci in un'intervista rilasciata a Rete8.

Queste le dichiarazioni del Primo Cittadino: "Le novità sono quelle che ci hanno richiesto i cittadini, ovvero più sicurezza introducendo dei semafori intelligenti a chiamata e non semafori che regolino la viabilità normalmente ma quelli che nel momento in cui il cittadino dovrà attraversare la strada chiama il semaforo con il medesimo che scatterà con il verde e dopo il passaggio del pedone il semaforo tornerà rosso per il pedone e verde per le automobili.

I semafori per gli autobus perché avranno la precedenza su una strada contestata ma allo stesso tempo più europea di Pescara perché ha quelle caratteristiche dove il mezzo pubblico è favorito rispetto al mezzo privato.

Introdurremo la “zona 30”, un provvedimento che man mano inseriremo su tutta Pescara perché oramai, in tutte le città, c'è la necessità di diminuire la velocità del traffico per rendere più sicure le strade e questa “zona 30”, concordata anche con la FIA, permetterà ai ciclisti di utilizzare la strada normalmente in più anche il parcheggio a tempo richiesto dai commercianti, tutti provvedimenti che andranno incontro a richieste di esigenze dei cittadini su una via che farà parte di quest'asse lungimirante che partirà da Montesilvano e arriverà fino al Tribunale, l'Università e lo stadio in modo tale da poter permettere al cittadino di muoversi con il mezzo pubblico con una velocità competitiva rispetto al mezzo privato.

A Pescara entrano troppe macchine private-afferma il Sindaco- 120 mila automobili al giorno e non possiamo più sopportare un peso del genere per l'inquinamento, la sicurezza e parcheggi, quindi si dovrà favorire il mezzo pubblico e per farlo si dovranno utilizzare le corsie preferenziali. Questo è quello che stiamo facendo ed è l'unica strada perché i finanziamenti arrivano per le corsie preferenziali, isole pedonali e le piste ciclabili. I finanziamenti non arrivano per rifare le strade normalmente ma per queste caratteristiche che la città sta sviluppando per una mobilità più dolce, tranquilla, serena e più funzionale per le esigenze dei cittadini."