Le “Figurine Abruzzesi” nella “Terra Vergine” di Gabriele d’Annunzio. Le illustrazioni di Mimmo Sarchiapone

Lunedì 5 settembre, a partire dalle ore 18,30, presso il Parco “Villa Sabucchi” di Pescara (viale Bovio), si terrà la presentazione del libro “Figurine Abruzzesi” di “Terra Vergine”, eseguite da Mimmo Sarchiapone per corredare lo scritto originale di Gabriele d’Annunzio. La novità editoriale è rappresentata dalle illustrazioni che sono state realizzate dal Maestro per commentare graficamente il testo originale. Si tratta, in effetti, di 11 illustrazioni (tante quante le Novelle presenti nel testo del Vate) realizzate con maestria a grafite su carta da Sarchiapone: pezzi unici che sono di grande interesse per lo stile adoperato e per le tematiche svolte di forte connotazione artistica e storiografica.

Durante la serata inaugurale parteciperanno come relatori Maria Rita Carota (Assessore alla Cultura del Comune di Pescara), Massimo Palladini (Presidente “Italia Nostra” di Pescara), Daniela D’Alimonte (Dirigente Scolastica e scrittrice) e lo stesso Mimmo Sarchiapone.

Oreste Andalò sarà la voce recitante, mentre Chiara Antico eseguirà gli intermezzi musicali con la Viola.

In una nota Mimmo Sarchiapone scrive: “Siete tutti invitati, senza prenotazione, a passare un simpatico pomeriggio di fine estate in un delizioso e storico luogo che è Villa Sabucchi di Pescara per ascoltare la poco conosciuta ma importante storia dei primi passi letterari del giovane Gabriele d'Annunzio, diciottenne e irrequieto liceale, dopo la conoscenza di Francesco Paolo Michetti e l'inizio della frequentazione del Cenacolo di Francavilla. In particolare le due storie parallele legate alla pubblicazione del libro “Terra Vergine”, e cioè quella relativa all'edizione del 1882, e quella che ripropongo 140 anni dopo, con le illustrazioni delle 11 Novelle narrate nel libro, rimarcano in questo modo il mancato sogno del giovane d'Annunzio”.