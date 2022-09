Settimana dannunziana: questa sera la "Notte bianca dei Musei"

In occasione della settimana dannunziana che terminerà l'11 settembre il Comune di Pescara ha promosso la “Notte bianca dei Musei”, accessibili gratuitamente a tutti i cittadini.

IL PROGRAMMA

CASA NATALE DI D'ANNUNZIO

Apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle 23:00. Spettacolo con l'attrice Franca Minnucci dalle ore 20:00 alle 23:00

SETTIMANA DANNUNZIANA

Mercoledì 7 Eduady ore 16:00: presentazione dell'offerta educativa 2022/23 e, a seguire, visita gioco del museo e laboratorio per bambini.

ATTIVITA' GRATUITA, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Domenica 11 settembre dalle ore 17:00 visite gratuite per famiglie e laboratorio per bambini Un ex-libris in stile dannunziano.

COSTO ATTIVITA' 8 EURO A BAMBINO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contatti:

Tel: 08560391 email: sbsae-abr.pescara@cultura.gov.it casadannunzio@musabc.it

MEDIAMUSEUM

Notte Bianca del 4 Settembre

Apertura serale

Visita gratuita alla Mostra “O voce di colui che primamente”. Le parole di Dante. Le carte di d'Annunzio; Possibilità di visionare il materiale esposto su Gabriele D'Annunzio (SU PRENOTAZIONE); Proiezione di film e documentari: “Con d'Annunzio in Grecia” di Ivanos Ciani; “Echi di poesia” di Edoardo Tiboni; “Con d'Annunzio attraverso l'Abruzzo” (SU PRENOTAZIONE).

CONTATTI: Tel 328-2541144

email: associazione.flaiano@gmail.com

PAPARELLA TRECCIA

Esposizione di:

26 opere di Giorgio de Chirico e la Collezione; 151 antiche maioliche di Castelli; Riproduzione dei 27 bozzetti di costumi e scenografie che lo stesso de Chirico ideò per La Figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio; Proiezione della recita della Figlia di Iorio di Carmelo Bene nel gazebo della Fondazione Paparella.

CONTATTI: 085.4223426 email: fondazionepaparella@gmail.com

MUSEO DELL'800

Contatti: 085.73023 email: info@museodellottocento.eu

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO E MUSEO CIVICO

Notte Bianca del 4 Settembre

Apertura straordinaria dalle ore 17:00 alle 24:00 INGRESSO GRATUITO

Visite guidate tematiche, finalizzate alla conoscenza delle collezioni museali e all'approfondimento di temi e aspetti legati alla figura di Gabriele d'Annunzio e al suo rapporto col territorio abruzzese e con la città di Pescara.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VEENRDI' 2 SETTEMBRE ALLE ORE 13.00

MUSEI DELLE GENTI

“Ori, pastori, superstizioni: l'Abruzzo dannunziano”

1° turno ore 20:30 2° turno ore 22:00

MUSEO “B. CASCELLA”

“L'Abruzzo di Gabriele d'Annunzio tra arte e paesaggio”

1° turno ore 20:30 2° turno ore 22:00

Contatti: 0854510026 email: didattica@gentidabruzzo.it

IMAGO MUSEUM

NOTTE BIANCA DEL 4 SETTEMBRE

Apertura straordinaria 10:30-13:30/ 16:00-24:00

INGRESSO CON TARIFFA AGEVOLATA

Proiezione nella hall dell'Imago Museum dei docufilm su Gabriele D'Annunzio “Il mare di Gabriele” del regista Francesco Josè Fernandez, coprodotto dalla fondazione PESCARABRUZZO.

SETTIMANA DANNUNZIANA

Concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Luisa D'Annunzio” di Pescara, diretta dal M° Roberto Molienelli-Sabato 3 settembre ore 21:00 Teatro D'Annunzio Lungomare Cristoforo Colombo, n 122 - Pescara.

Contatti: 0852059056 email info@imagomuseum.it www.imagomuseum.it