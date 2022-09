Inaugurazione del Festival Dannunziano 2022

Ha preso il via oggi la quarta edizione del Festival Dannunzianocon il primo dei tantissimi incontri previsti, fino all’11 settembre, la Mostra De Chirico al Museo Paparella di Villa Urania nel pieno centro di Pescara.

Tanti i visitatori presenti, fra cui il Sindaco Carlo Masci, che non ha voluto mancare a questa inaugurazione.

Nell’occasione è possibile osservare l’esposizione della celebre opera dello scultore futurista Umberto Boccioni Forme uniche della continuità nello spazio. Un’immagine che quasi quotidianamente abbiamo davanti agli occhi, in quanto raffigurata sul retro delle monete da 20 centesimi coniate nel nostro Paese.

Di notevole interesse anche l’esposizione dei bozzetti originali preparatori per i costumi di scena de La Figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio, disegnati da Giorgio De Chirico, in veste di costumista/scenografo, per la regia di Luigi Pirandello.

Di seguito il link con il programma della manifestazione: dannunzioweek