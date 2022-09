Vela: il pescarese Nicola Di Pilla conquista la Coppa Cadetti Optimist

Il 2022 è un anno ricco di soddisfazioni per la vela giovanile abruzzese. Il timoniere Nicola Di Pilla, della Lega Navale di Pescara, conferma il suo grande talento vincendo la Coppa Cadetti, il Trofeo nazionale più importante dell’anno della sua categoria, nel bellissimo campo di regata a Salerno.

Tre spettacolari giornate di sole e vento, 6 prove disputate: una prima posizione occupata già dalla seconda giornata e confermata nella terza. Alla manifestazione hanno partecipato i migliori 80 timonieri di Italia che si sono qualificati grazie alle selezioni regionali svoltesi a Luglio. Un campo di regata molto difficile quello di Salerno con vento oscillante e numerose perturbazioni che hanno influito sullo svolgimento delle prove. Nella prima giornata Nicola, fresco vincitore anche della Coppa Aico Cadetti a Ravenna, ha concluso l’unica prova disputata al secondo posto. Nel giorno successivo si è imposto con tre bellissime prestazioni vincendo anche una prova con un grande distacco sugli avversari.

Il giorno conclusivo con un libeccio teso il velista pescarese è riuscito a difendere il primo posto dagli attacchi dei numerosi e forti avversari di tutta Italia con due prove terminate al secondo e quinto posto. Durante la premiazione Nicola ha ricevuto anche i complimenti del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. E’ la prima volta che un atleta abruzzese raggiunge questo traguardo.

“E’ andata benissimo - racconta un entusiasta Nicola Di Pilla – mi sono allenato molto per raggiungere questo risultato. I miei avversari sono molto forti, è divertente sfidarsi sul campo di regata e poi giocare insieme al termine delle gare. Ringrazio Alberto Pacifico che è stato un ottimo compagno di squadra con il quale ho condiviso questa bellissima avventura.”. “Dopo la vittoria di Ravenna partivamo con i favori del pronostico. Ma ogni regata è una gara a parte.

Mantenere calma e lucidità alla giovane età di 9 anni non è affatto facile. Per fortuna Nicola vive ancora la vela come un gioco nonostante i grandi risultati che sta ottenendo. Le vittorie di questo anno sono un premio all’impegno della sua famiglia, dei compagni di squadra e di tutto lo staff istruttori” commenta il Coach Sergio Dainese. Ricordiamo le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione di cui si parla: L’Optimist è una deriva per ragazzi/e dai 6 ai 15 anni.

Le sue caratteristiche la rendono la più diffusa e formativa nella fascia giovanile. Molti medagliati Olimpici hanno iniziato la loro avventura velica su questa classe. Nella categoria Cadetti gareggiano i ragazzi tra gli 8 e i 10 anni. Nella categoria Juniores tra gli 11 e i 15 anni