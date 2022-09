La Tangenziale SS 714 chiusa al traffico per lavori alla Galleria San Giovanni

Da lunedì 19 settembre lungo la statale 714 "Tangenziale di Pescara", sarà interdetta al traffico la galleria "San Giovanni" in direzione sud (Francavilla al Mare), per consentire il completamento dei lavori di manutenzione interrotti lo scorso dicembre.

I lavori che Anas sta svolgendo attraverso importanti interventi di manutenzione programmata, sono necessari per l'implementazione del confort e della sicurezza stradale della rete.

Al fine di evitare la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico della statale, durante le lavorazioni, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione nord per permettere lo svolgimento degli interventi in carreggiata sud in totale sicurezza. L'interdizione sarà attiva fino a venerdì 30 settembre per poi procedere dal 1° ottobre con la chiusura della carreggiata sud esclusivamente in orario notturno, dalle 21.00 alle 6.00.

In entrambe le direzioni di marcia sarà interdetto il transito ai mezzi superiori alle 7.5 tonnellate dalle ore 6.00 alle ore 22.00. I lavori saranno conclusi entro il prossimo 14 ottobre.