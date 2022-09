Il Comune di Montesilvano ottiene 2,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Centro polifunzionale dello sport

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha ottenuto un finanziamento di 2 milione e 500 mila euro per la realizzazione di nuovo Centro polifunzionale dello sport e dell'aggregazione giovanile.

L'opera verrà realizzata in Via Alfieri, angolo via Finlandia, e ha come finalità l'attuazione di interventi tesi a favorire il recupero di un'area urbana di pregio. La struttura sarà situata in una posizione strategica della città. Nel nuovo impianto outdoor polifunzionale potranno essere svolte molteplici discipline sportive quali il pattinaggio artistico, il pattinaggio corsa, il pattinaggio free-style, la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, la danza sportiva, il pugilato, la scherma, le arti marziali.

"Siamo molto soddisfatti dell'ennesimo finanziamento – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - , questa volta di due milioni e mezzo di euro, fondi del Pnrr, nella nostra città per la realizzazione di un Centro polifunzionale dello sport e dell'aggregazione giovanile, in un'area già sgombra e non edificata posta nelle immediate vicinanze del lungomare, in una zona fortemente rinnovata nell'ultimo decennio, ma da riqualificare e valorizzare, a pochi passi dalla stazione, dai grandi alberghi e dal Pala Dean Martin.

All'interno della struttura è prevista anche la realizzazione di una pista di pattinaggio con anello perimetrale parabolico e barriera protettiva, la realizzazione di uno spazio interno alla pista attrezzato e idoneo per la pratica degli altri sport, la realizzazione di spalti laterali per il pubblico e di locali spogliatoi e di servizio sottostanti agli spalti. Negli spazi adiacenti verrà realizzato anche un piazzale con parcheggi ed accessi pedonali.

Ancora una volta il gioco di squadra tra la giunta e dirigenti e l'impegno costante di quanti hanno lavorato in questi mesi ha permesso questo splendido risultato, tra gli obiettivi del nostro programma di governo. Ringrazio il vice sindaco Paolo Cilli, l'assessore allo Sport Alessandro Pompei, l'assessore al Pnrr Deborah Comardi e in particolare la consigliera delegata all'impiantistica sportiva Alice Amicone e i dirigenti comunali. Un altro risultato importante è stato raggiunto per far crescere la nostra Montesilvano".