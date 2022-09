Allerta meteo: per domani previste forti raffiche di vento

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'allerta maltempo per domani, sabato 17 settembre e per le successive 12-18 ore.

Si prevedono venti da forte burrasca da quadranti settentrionali sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna in estensione alle Marche e, dal pomeriggio, in Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle citate Regioni Adriatiche.

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di:

- verificare la disponibilità del proprio personale;

- assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;

- verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi...);

- verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;

- assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e

telefonici anche prolungati;

- nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;

- nelle zone costiere, provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale;

- verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi...) di propria competenza;

- mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it;

- dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito

http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.