Dopo 24 anni Piazza Nilde Iotti diventa realtà. Questa mattina, alla presenza del Sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, di una vasta rappresentanza di assessori e consiglieri, del direttore dei lavori Vicaretti e dei rappresentanti della società che ha realizzato i lavori, “Gli Oleandri” dell’amministratore Nicola Russo si è svolta l'inaugurazione.

Dopo tanti anni di abbandono e degrado la piazza è stata restituita ai residenti del complesso ex Gmg e all’intera cittadinanza. L'opera è il risultato della convenzione tra il Comune di Pescara e la società “Gli Oleandri” che lo scorso anno definì il profilo giuridico amministrativo e urbanistico della piazza, per troppo tempo vissuta dai residenti del complesso edilizio come una grande incompiuta.

Oltre ai residenti le imprese potranno investire nei locali commerciali già esistenti. L'intera operazione ha un valore economico di superiore agli 850 mila euro. Queste le parole del Sindaco Carlo Masci su Facebook: “Oggi abbiamo inaugurato piazza Nilde Iotti, una grande festa, i cittadini entusiasti mi hanno ringraziato per aver superato tutti gli ostacoli burocratici che, per 24 anni, hanno impedito di completare e mettere a disposizione della comunità pescarese, donne, bambini, anziani, quel bellissimo spazio ai colli.”