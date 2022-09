Firmato il protocollo d'intesa: il Palazzo della Regione sorgerÃ  nell'Area di risulta

Questa mattina il Sindaco di Pescara ed il Governatore Marco Marsilio hanno firmato il protocollo d'intesa: il palazzo della Regione sorgerà all'interno dell'Area di Risulta.

Nel corso dell'incontro per la sottoscrizione del protocollo, la previsione è quella di andare a gara nel novembre del 2023. Nei prossimi giorni, come annunciato da Masci, partiranno i lavori di bonifica delle aree di risulta, intervento che andrà avanti per blocchi per far sì che i parcheggi restino a disposizione dei cittadini.