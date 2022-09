Aperti a Roseto i campionati nazionali studenteschi di beach volley

È stato il neodirettore scolastico regionale d’Abruzzo, Massimiliano Nardocci a pronunciare la formula di rito per l’apertura ufficiale dei campionati studenteschi di beach volley. Roseto si è fatta trovare preparata grazie anche al lavoro di squadra che ha visto la sinergia tra Comune, Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica e le diverse associazioni. All’evento hanno presenziato il Sindaco di Roseto Mario Nugnes, la dirigente di Sport e Salute Teresa Zompetti dirigente di Sport e Salute, il Direttore Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci e il Presidente del CONI, Enzo Imbastaro.

La fiamma dei campionati è stata portata Pierluigi Palumbo, atleta di A1 e icona della pallavolo, attualmente giocatore nella nazionale italiana master campione d’Europa, che ha acceso, al termine di una suggestiva cerimonia, il tripode sul balcone di Villa Ponno. Ad aprire la manifestazione la sfilata delle bandiere delle varie regioni d’Italia, preceduta dal tricolore brandito dall’ex azzurra Desolina Pagnottella. Bella la prima coreografia a cura dell’ASD Ginnastica Athena Francavilla al mare che ha presentato: “Flower duet “. Molto trascinante la seconda coreografia tratta del Musical the Blues Brother che i ragazzi del Liceo Saffo di Roseto che hanno interpretato, attraverso la danza, il canto e il teatro su regia di Mafalda Suppa e con la collaborazione dei tutor: Lorenza Graziosi e Sara Ruggieri. Molto emozionante è stato l’arrivo della fiaccola portata da Pierluigi Palumbo che ha, poi, acceso il tripode tra l’entusiasmo del pubblico. Con lui 2 alunni e un arbitro che hanno letto il giuramento dell’atleta e del giudice. A questo punto c’è stata la dichiarazione di apertura dei giochi da parte del Direttore Ufficio scolastico regionale MASSIMILIANO NARDOCCI e dal Sindaco MARIO NUGNES. Al termine dell’inno d’Italia e dell’alzabandiera, i ragazzi dell’IIS Moretti di Roseto con alcuni compagni di SPECIAL OLYMPICS si sono esibiti in un trascinante flash mob.

“Lo sport”, ha confessato il neo Direttore Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci, qui alla sua prima uscita ufficiale, “è il valore aggiunto della nostra scuola. L’Abruzzo, negli ultimi anni, ha organizzato in maniera impeccabile appuntamenti nazionali e mondiali guadagnandosi la stima e la considerazione di tutti. Continueremo su questa strada”

“È stato veramente bello”, ha detto al termine Antonello Passacantando, “un momento che, dopo due anni di dura pandemia, ha riaperto le porte della scuola e della speranza. Inutile nasconderlo, l’emozione era visibile sul volto di tutti. Proprio per questo il mio pensiero è andato agli amici marchigiani per la terribile tragedia sofferta negli ultimi giorni. Una dedica speciale, però, voglio farla all’amico Peppe Celommi a cui mi senti di dedicare questo evento”.

“I campionati studenteschi di beach volley”, confessa Mario Nugnes, “allungano una stagione estiva che qui a Roseto è stata davvero importante. Con l’arrivo in città di centinaia di studenti provenienti da ogni parte d’Italia completiamo un’estata ricca di eventi sportivi e culturali. Vorrei, così, con l’occasione”, conclude il primo cittadino di Roseto, “esprimere il senso della gratitudine e dell’apprezzamento mio e della mia amministrazione all’Ufficio scolastico regionale di Educazione Fisica, diretto da Antonello Passacantando, per l’ottima organizzazione. La cerimonia di apertura, svoltasi nella villa comunale, ne è una prova lampante”.

“Appuntamenti come questi”, aggiunge Enzo Imbastaro, “testimoniano la vitalità dello sport abruzzese e, segnatamente, dello sport scolastico. In queste competizioni è possibile ammirare anche il talento nostrano. L’Abruzzo d’altronde”, conclude il presidente del Coni regionale, “in questa disciplina annovera alcuni atleti di grandissimo profilo. Il riferimento a Paolo Nicolai, tante per citarne uno, non è affatto casuale”.

Intanto è stato compilato il calendario del torneo. Il tabellone, che contempla 5 gironi all’italiana, ciascuno composto da 3 squadre, eccezion fatta di una che ne conta 4, mette nella prima sfida, Abruzzo maschile contro la Toscana. Per la formazione femminile le ragazze abruzzesi dovranno vedersela con le pari età del Lazio. Di seguito il programma dettagliato delle gare.

È possibile vedere la diretta delle partite collegandosi alla pagina Facebook: Campionati Studenteschi Abruzzo Coord. Educazione Motoria Fisica e Sportiva o Seguiteci in diretta streaming QUI e sul canale YouTube