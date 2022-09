Elezioni politiche: la Asl di Pescara garantirÃ  il rilascio della certificazione sanitaria per il voto assistito

In occasione delle Elezioni Politiche del 25 settembre per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Asl di Pescara comunica che sarà garantito il rilascio della certificazione sanitaria per il voto assistito anche nel giorno festivo con gli orari sotto indicati.

DOMENICA 25 SETTEMBRE-ELEZIONI POLITICHE 2022

CERS DI SCAFA : 09.00-21.00; CERS DI POPOLI : 09.00-15.00; CERS DI PENNE : 09.00-21.00; CERS DI CITTA’S.ANGELO : 09.00-21.00; CERS Dl MONTESILVANO-Via D’Agnese,33 : 09.00-21.00;