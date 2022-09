Coppa Italia Serie C: il Pescara affronterÃ  la Vis Pesaro

La Lega Pro ha diramato il programma del Primo Turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2022-23.

Il Pescara affronterà allo Stadio Adriatico, mercoledì 5 ottobre alle ore 18:00. la Vis Pesaro, ultima squadra ad aver affrontato il Delfino in amichevole prima del debutto in campionato. Il Primo Turno eliminatorio si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nei 90' regolari si disputeranno i tempi supplementari dalla durata di 15 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di Pescara-Vis Pesaro affronterà la vincente di Gubbio-Recanatese.