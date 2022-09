Il Comune di Pescara premierÃ  16 attivitÃ  storiche della cittÃ . Ecco quali

Questa mattina, alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, saranno premiate 16 attività storiche della città pescarese che rappresentano un bene di interesse collettivo nonché un patrimonio della città e sono riconosciute meritevoli di particolare valorizzazione e tutela.

Oltre alla premiazione dei 40 anni di attività, per quest'anno sono state istituite anche le premiazioni per i 50 anni e per i 100 anni di attività. Dopo una attenta attività di istruttoria e valutazione da parte della Commissione, il Comune ha deciso di premiare per i 40 anni di attività la Taddeo & Ventura pneumatici di Taddeo & Ventura SRL, la Tabaccheria n. 70 di De Nardis Giuseppe, il Barber Chalet Marcovecchio di Marcovecchio Graziano, Stile2 di Romolo Giansante (parrucchiere uomo – donna), il Centro carrozzeria Paglione di Adelina Paglione e il Laboratorio protesi D’Emilio e Stornelli.

Per i 50 anni di attività sono state premiate le seguenti attività: l’ Oleificio Pasetti di Pasetti Rosalba & Angelo. Satollo (box vendita di generi alimentari situato all’interno del mercato coperto in via Largo Scurti), Confort di Patrizia De Lutiis, la Tabaccheria Pellegrino di Carla Pellegrino, il Bar Olimpia dei f.lli Taresco, il Circolo della Vela, l’Albergo Natale di Gervano e Giovanni Natale, il Bar Natale di Alessandro Natale e l’ Ottica Barberini di Lorenzo Barberin.

L’ Ottica Salvatore verrà premiata per i 100 di attività. La storia di quest'ottica supera i 120 anni.