Pianella Calcio, primo posto in classifica e secondo vittoria consecutiva

Altra vittoria per il Pianella calcio, questa volta davanti al pubblico di casa; 4-1 nel recupero della prima giornata contro il Mosciano (non disputata a causa del maltempo) e ancora a segno Nicolini con un eurogol che lo conferma bomber in stato di grazia in questo inizio stagione “speriamo duri nel tempo” dice mister Contini; con la punta a segno anche: Rosini, Morelli (su rigore) e Dottore.

Tre punti preziosi vista anche la situazione assenti tra squalificati, problemi di salute e lavoro “defezioni che hanno reso la vittoria davvero del gruppo; si sono sacrificati tutti e sono davvero orgoglioso di loro”.

Vittoria con la quale il Pianella è momentaneamente in testa alla classifica con la Turris Calcio Valpescara in attesa della terza partita consecutiva in una settimana con una squadra del Teramano: appuntamento allo stadio M. Di Benedetto Pianella domenica 2 ottobre alle ore 15 contro il New Club Villa Mattoni.

“Una bellissima vittoria – afferma mister Contini – contro una squadra forte e ben organizzata; non meritava una sconfitta così larga. Siamo stati bravi a reggere il colpo in un momento difficile; per buoni cinquanta minuti abbiamo fatto poco con loro che invece hanno fatto tanto possesso palla, ma nel momento in cui Nicolini ha segnato un eurogol la partita è stata per noi in discesa. Terza gara consecutiva con una teramana? Sì, un banco di prova iniziale di spessore – continua il mister – I ragazzi si godono giustamente la vittoria mentre io sono già con la testa a domenica; ci prepareremo come sempre sperando di recuperare qualcuno perchè giocare tre partite in una settimana è davvero dispendioso. Spero in una grande prestazione che poi porta a un grande risultato senza però dimenticare l’obiettivo: cercare la salvezza il prima possibile per divertirci; non è retorica ma pura verità da parte nostra”.