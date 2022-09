Un cittadino pescarese tra i vincitori del contest promosso da BIT Mobility

È possibile combattere l'inquinamento atmosferico mentre ci si sposta per andare al lavoro o a scuola? La dimostrazione arriva da UNBITABLE AWARDS, il primo contest nazionale dedicato alla mobilità consapevole, nato con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di mezzi elettrici che non impattano sull'ambiente e di promuovere stili di vita più sostenibili, ma anche per premiare chi ha saputo distinguersi con comportamenti virtuosi nel segno del rispetto per il pianeta. L'iniziativa, che ha fatto tappa anche a Pescara, è stata promossa in occasione della Mobility Week 2022 (in programma dal 16 al 22 settembre) da BIT Mobility - azienda italiana attiva nel campo della mobilità elettrica in sharing - ha deciso di mettere alla prova l'anima 'green' dei propri utenti e la loro capacità di spostarsi con veicoli a zero emissioni.

Dal 16 al 22 settembre, gli utenti che usufruiscono dei mezzi della flotta BIT Mobility (monopattini elettrici, e-scooter ed e-bike) di quasi 30 città italiane sono stati invitati a percorrere la maggior distanza possibile, contribuendo in questo modo alla riduzione delle emissioni nell'ambiente. Complessivamente durante la settimana sono stati percorsi oltre 290mila chilometri con un risparmio di CO2 quantificato in oltre 56mila kg. Nei giorni scorsi BIT Mobility ha quindi proclamato i tre vincitori a livello nazionale. Si tratta di:

Filippo - Quartu Sant'Elena (Cagliari)

Fabio – Pescara

Leonardo – Bari

Complessivamente i tre vincitori hanno percorso 630 chilometri e prodotto un risparmio di 140 kg di Co2. I tre vincitori riceveranno in premio un abbonamento UNBITABLE 6M: sei mesi di corse con i mezzi elettrici in sharing targati BIT Mobility completamente gratuite. Non è tutto. Come ulteriore riconoscimento all'impegno e alla partecipazione degli utenti, in partnership con il progetto di salvaguardia ambientale “Regala Un Albero”, BIT Mobility dedicherà ai tre vincitori la piantumazione di alberi a loro dedicati. Un'iniziativa in collaborazione con RUA (Regala Un Albero), realtà che nasce con lo scopo di contribuire attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente, compensando le emissioni di CO2 e l’inquinamento attraverso la piantumazione e la crescita di nuovi alberi.

FOCUS SULL'AZIENDA

BIT Mobility è un’azienda nata nel 2019 a Verona, attiva nel settore della sharing mobility, la cui mission è ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2 nelle piccole e grandi città italiane, offrendo una reale alternativa all’automobile che sia economica e rispettosa dell’ambiente. Presente in più di 25 città italiane, BIT Mobility mette a disposizione dei centri urbani una flotta di moderni monopattini e scooter elettrici. Si tratta di mezzi alimentati da energia elettrica, facilmente reperibili e semplici da usare grazie all’App dedicata, ideati per diventare una soluzione green e comoda per la mobilità urbana.

https://bitmobility.it/