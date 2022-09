The Guardian: l'attaccante del Pescara Delle Monache tra i migliori 60 giovani al mondo

Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una classifica dei migliori calciatori nati nel 2005 di tutto il mondo. In questa speciale graduatoria c'è anche l'attaccante del Pescara Marco Delle Monache.

Oltre Delle Monache sono stati inseriti altri due calciatori italiani: il difensore Wilson Amey del Bologna ed il centrocampista del Torino Aaron Ciammaglichella. Cresciuto nel settore giovanile del club biancazzurro, Delle Monache ha esordito lo scorso anno, in Coppa Italia, contro il Grosseto (2-0 per gli abruzzesi). Nell'estate del 2022 il cartellino del baby biancazzurro è passato a titolo definitivo alla Sampdoria con opzione di un anno in prestito in Abruzzo.