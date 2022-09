Non solo podismo nel fine settimana a Pescara con la 22Â°edizione della Maratona D'Annunziana

Anche quest'anno l'ingresso nell'autunno sarà contraddistinto dal più grande evento podistico di richiamo di tutta la città di Pescara e dell'intero Abruzzo.

Domenica 2 ottobre, la Maratona D'Annunziana non mancherà di attrarre atleti, sportivi e anche la gente comune in una manifestazione di estremo interesse dedicata non solo al popolo dei runners ma anche ai tanti praticanti degli sport outdoor.

La 22°edizione della Maratona è stata ufficialmente presentata al Comune di Pescara in presenza del sindaco Carlo Masci e dell'assessore allo sport Patrizia Martelli, oltre a quella di Alberico Di Cecco (referente del comitato organizzatore per conto dell'Asd Vini Fantini), Alberto Capozucco, Alberto Carulli e Andrea Gileno (nell'ordine presidente, segretario e consigliere regionale Uisp Abruzzo e Molise).

L'Asd Vini Fantini ha riconfermato il percorso dello scorso anno, molto apprezzato dal podista che cerca la performance ma anche da colui che vuole godersi il passaggio sul Ponte del Mare, la partenza in pieno centro e l'arrivo trionfale in Piazza della Rinascita.

Il programma tecnico-sportivo della D'Annunziana 2022, ben strutturato da Mauro Pingiotti e Angelo Gravina (rispettivamente giudice regionale Uisp Abruzzo-Molise e responsabile dell'omologazione dei percorsi) prevede la maratona di 42,195 km (partenza e arrivo a Piazza della Rinascita con il tracciato che interessa tutto il lungomare di Pescara e una parte dei comuni di Montesilvano e Francavilla al Mare), della mezza maratona di 21,097 km e della maratona a staffetta.

Tra gli atleti di spicco della mezza maratona, c'è il keniano Peter Wanyoike, tesserato Uisp per la Vini Fantini, nonchè vincitore della Miglianico Tour. A contendergli il successo il connazionale Hosea Kisorio Kimeli (1.01'57" il suo miglior crono in una mezza maratona) tutti i migliori atleti abruzzesi di specialità tra i quali Samuel Borraccino (Passologico), Alessio Bisogno (Passologico), Tommaso Giovannangelo (La Sorgente Gruppo Sportivo), Mohammed Lamiri (Runners Avezzano) e Marika Monaldi (Passologico) candidata al primo posto tra le donne. Tra i top runners della maratona, occhi puntati sull'esordio in una 42 chilometri per Pardo La Serra (Larino Run), in gara Antonio Fiadone della Passologico (specialista delle lunghe distanze), Matteo Renato de I Podisti di Capitanata (specialista delle lunghe distanze) e Maurizio D'Andrea (Dynamik Fitness). Tra le donne, il nome più gettonato è quello di Antonella Ciaramella (Atletica Venafro) di recente vincitrice della 50 Km del Gargano.

Ad arricchire la maratona, sabato 1 ottobre, una gara podistica endurance ultrabeach sulla spiaggia a partire dalle 14:00 (ritrovo, partenza e arrivo in zona fontana di Cascella), l'apertura del villaggio a Piazza della Rinascita con le operazioni di segreteria, verifica iscrizioni e consegna dei pacchi gara, l'esibizione di super jump fitness (salti sul tappeto elastico), le gare dei bambini dai 0 ai 15 anni a partire dalle 17:00 e la Passeggiata dell'Inclusione alle 18:00 sempre in Piazza della Rinascita.

A cura del sodalizio Inline Skating Montesilvano, la parte relativa all'organizzazione della gara dei pattinatori fitness, ad aprire la lunga serie di partenze del 2 ottobre prima di quelle podistiche.

La Maratona D'Annunziana continua a farsi portavoce della prevenzione e della ricerca grazie alla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), all'ANGSA (Associazione Genitori e Persone con Autismo) e alla ISAV (IO Sono Ancora Vivo - associazione a sostegno dei malati di SLA, acronimo di Sclerosi Laterale Amiotrofica) con Marco Lombardo (presidente della LILT sezione di Pescara), Valentina Rocini (consigliera ANGSA Abruzzo) e Lorenzo D'Andrea (fondatore di ISAV), presenti alla conferenza stampa per diffondere il messaggio della lotta contro i tumori, oltre a far fronte alle problematiche legate alle malattie neurodegenerative e alle persone affette da autismo.

SABATO 1 OTTOBRE 2022

Alle 14:00 apertura villaggio maratona in Piazza della Rinascita a Pescara; Dalle 14:00 gara ultrabeach; Alle 17:00 inizio gare giovanili su Corso Umberto I; Alle 18:00 partenza Passeggiata dell'Inclusione; Alle 19:00 chiusura villaggio maratona.

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

Ore 08.00 ritrovo giuria e concorrenti in Piazza della Rinascita a Pescara; Ore 09:10 partenza pattinatori fitness; Ore 09:15 partenza maratona; Ore 09:35-10:00 arrivo pattinatori fitness; Ore 10:15 partenza mezza maratona e staffetta; Ore 11:30 primi arrivi mezza maratona; Ore 11:35 inizio premiazioni; Ore 11:45 primi arrivi maratona e staffette, a seguire premiazioni.

http://www.maratonadipescara.it

https://www.facebook.com/maratonapescara/