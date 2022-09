Pescara Calcio: ufficiale l'ingaggio dello svincolato Crescenzi

Alessandro Crescenzi è un nuovo giocatore del Pescara. Il terzino, classe 1991, ha firmato il contratto di un anno con opzione per la stagione successiva la società biancazzurra.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Crescenzi ha militato nel Grosseto, Crotone, Bari, Novara, Ajaccio, Perugia, Verona e Cremonese. Per la terza volta torna in Abruzzo dopo le esperienze del 2012-13 (in Serie A debuttando solo in una partita di Coppa Italia e mai in campionato), dal 2015 al 2018 dove con l'allenatore Massimo Oddo fu protagonista della promozione in Serie A. Con la maglia biancazzurra Crescenzi ha collezionato 79 presenze ed un solo gol messo a segno ad Ascoli nel 2017 (campionato di Serie B). Ecco il comunicato del Pescara: