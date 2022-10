Taglio del prato: come prepararlo per la stagione fredda

Prima dell’arrivo della stagione invernale, è di fondamentale importanza dedicarsi alla cura del proprio giardino e, dunque, anche al taglio del prato che bisogna eseguire col sopraggiungere dell’autunno. Ciò è necessario per evitare che l’erba possa ingiallire, soffrendo per le fredde temperature invernali. Ecco perché è essenziale provvedere a tagliarla nel modo giusto prima dell’inverno, servendosi degli utensili giardino più appropriati. Per tutelare efficientemente il giardino è importante agire nella stagione autunnale, tagliando l’erba alla giusta altezza.

Come tagliare il prato prima dell’inverno

Si parte ovviamente regolando l’altezza dell’erba, che non deve essere né eccessivamente alta ma neanche troppo bassa. Infatti se dovesse risultare troppo bassa, i carboidrati di riserva non consentirebbero l’utilizzo della luce del sole il famoso effetto di fotosintesi. Pertanto la giusta altezza deve essere del 10 o 20% in più rispetto a quella presente durante le stagioni più calde.

Il taglio deve essere eseguito quando all’esterno iniziano a esserci dai 13 ai 15 gradi. In ogni caso se l’erba del vostro prato supera l’altezza di 10 cm si deve comunque provvedere a tagliarla, visto che poi smetterà di crescere nel momento in cui ci saranno 5 gradi esterni durante l’inverno.

Accorgimenti da eseguire dopo il taglio dell’erba

Dopo aver tagliato il prato, un altro procedimento da svolgere in autunno è quello di concimarlo, così da renderlo più forte per affrontare al meglio la stagione più fredda. In questo caso il prato necessita di potassio utile per le radici, oltre che di ferro e di ulteriori microelementi. È preferibile adoperare dei fertilizzanti a cessione programmata.

Il rasaerba a batteria: un ottimo metodo per il taglio del prato

Il rasaerba a batteria rappresenta uno degli utensili giardino più utili per l’eliminazione delle erbacce e per tagliare in modo efficiente l’erba. Tale dispositivo ha come principale vantaggio quello di poter essere adoperato anche quando nelle vicinanze non si hanno a disposizione delle prese per la corrente elettrica, visto che funziona senza fili. La funzione del rasaerba è indispensabile per mantenere bassa nel modo più corretto l’erba, ma è di grande utilità pure per migliorare il suo aspetto estetico.

La versione con la lama rotante è quella maggiormente usata, perché si riesce a maneggiare con facilità e non ha costi eccessivi.

È preferibile adoperare il rasaerba a batteria quando il prato è più secco e al massimo della sua potenza, controllando che le sue lame siano affilate alla perfezione. Inoltre è bene rasare l’erba più di una volta, per un risultato finale ideale.

Altri consigli per preparare il prato per l’inverno

Raccogliere le rimanenze del taglio dell’erba in quanto poi nel corso dell’inverno i materiali vegetali iniziano a marcire, provocando conseguentemente delle infezioni di tipo fungino al manto erboso.

Evitare di rasare l’erba quando è bagnata, poiché non andrebbe a garantire un taglio omogeneo del prato.

Infine bisogna rastrellare o soffiare le foglie, tramite l’uso del rastrello e del soffiatore, per togliere gli ostacoli che andrebbero a impedire una buona circolazione dell’aria fra gli steli.