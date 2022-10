Dal 12 al 14 ottobre l'Abruzzo sarÃ  al TTG di Rimini

L'Abruzzo parteciperà alla 59° edizione di TTG Travel Experience, in programma da martedì 12 a giovedì 14 ottobre a Riminifiera, la manifestazione nazionale B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

Come avvenuto con la BIT di Milano e con le altre importanti attività promozionali, l'Abruzzo si presenterà in maniera unitaria con uno stand di circa 110 mq. all'interno del padiglione A3 in virtù dell'accordo tra Regione Abruzzo e le due Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d'Italia (L'Aquila-Teramo) per cogliere le nuove tendenze del turismo nazionale e internazionale.

In un frangente storico nel quale situazioni impreviste e difficili pesano sulla vita di tutti le persone cercano soluzioni istantanee per rispondere alle proprie esigenze emei prossimi 5 anni – secondo le previsioni di Vision TTG – il desiderio diffuso di leggerezza, positività e di attitudine ludica, porta a immaginare un mondo finalmente libero da restrizioni e regole prestabilite. Ottimismo e capacità di trasformazione e di rilettura di codici consolidati diventano preziose risorse per le strategie competitive nel turismo del prossimo quinquennio.

Intanto i dati di preconsuntivo a livello italiano dell'estate 2022 appena conclusa registrano +16,6% degli arrivi e +14,3% dei pernottamenti; un risultato ritenuto piuttosto soddisfacente alla luce della situazione di incertezza determinata dalla crisi militare in Ucraina e dall'aumento generalizzato dei prezzi, che ha ridotto la capacità di spesa di molti turisti. In particolare, per quanto riguarda i turisti stranieri, si evidenzia un aumento del 25,7% (anche se lo stesso dato è ancora inferiore del 28,3% rispetto al 2019).

A scegliere l´Italia quest´estate sono stati soprattutto tedeschi, francesi, olandesi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, statunitensi, spagnoli e scandinavi, mentre le regioni che hanno evidenziato le migliori performance sono state la Sardegna, la Sicilia, la Campania e la Liguria; per le altre i dati sono ancora lontani da quelli del 2019.Per quanto riguarda la scelta delle località di vacanza, anche nell'estate 2022 vede una prevalenza delle località di mare, con una forte ripresa delle prenotazioni alberghiere soprattutto in agosto (+71,2%) seguite da quelle montane (+61,9%). In recupero, dopo la brusca frenata del 2002 2021, anche le città d'arte, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. (+34% delle prenotazioni alberghiere).