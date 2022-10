Il salotto, tante idee per arredarlo con gusto

Il salotto è uno degli ambienti più amati della casa, il luogo della convivialità per eccellenza, da vivere in famiglia o con gli amici. In salotto si passa gran parte del tempo trascorso in casa, davanti alla TV, accoccolati sul divano con un buon libro, o conversando amabilmente con famigliari e amici.

Sono tutta questa serie di motivi a spingerci ad arredarlo nella maniera più appropriata, perché risulti confortevole, elegante ed esteticamente bello a vedersi, ma anche estremamente pratico, puntando sull’utilizzo di materiali e forme che rispondono al gusto personale, e allo stile con cui si sono arredati gli altri ambienti della casa.

Sua maestà il divano

A troneggiare nel salotto è l’immancabile divano, che occupa il posto d’onore. Piccolo o grande, a seconda della metratura di cui si dispone nell’ambiente, il divano è l’elemento focale del salotto, il primo che si sceglie valutando di arredare questa stanza, percorrendo le tante soluzioni in commercio disponibili su www.feeldesign.com/divani.

A due o tre posti, lineare o angolare deve essere proporzionato al locale, evitando assolutamente le forme XXL, a patto che non si disponga di uno spazio decisamente ampio.

Talvolta è preferibile sistemare due divani più piccoli, rispetto a un solo sofà, che potrebbe essere troppo ingombrante.

Se si ha spazio sufficiente, davanti al divano possiamo collocare un tavolino, dove appoggiare telecomando, riviste, bibite o snack. Vale la pena pensare anche a un eventuale tavolino laterale, dove sistemare a piacere anche una bella lampada di design, ideale per creare la giusta atmosfera e supportare l’illuminazione del salotto, potendo contare sulla presenza di una piantana o di faretti a incasso.

Fronte divano, sempre nel pieno rispetto gli spazi, si può sistemare un mobile per la TV. Se si dispone di una parete libera vale la pena considerare la disposizione di una soluzione attrezzata con ripiani, cassetti e spazi a giorno.

Poltrone e sedute

Anche la scelta di poltrone, sedie, sgabelli o pouf deve essere commisurata agli spazi di cui si dispone. Affiancare al divano due poltroncine è un’idea eccellente, ed esteticamente valida. La scelta può ricadere su due poltrone che riprendono le stesse linee del divano, oppure, se si predilige una soluzione più eccentrica, si può puntare su stili diversi, colori a contrasto, a patto che l’insieme risulti armonioso.

Per fruire di simpatici piani di appoggio, che all’occorrenza si trasformano in comode sedute, si può optare per la collocazione in prossimità del divano di un paio di pouf. Estremamente comodi quelli che fungono anche da contenitore, perché lo spazio dove collocare gli oggetti non è mai troppo.

Il tappeto

Ideale per delimitare gli spazi, il tappeto può essere sistemato per organizzare l’area delle sedute. La grandezza del tappeto va scelta con cura. Un tappeto troppo piccolo non conferisce la giusta importanza al salotto, è quindi fondamentale che goda della giusta proporzione perché chi sta seduto sul divano, o in poltrona, possa poggiarvi i piedi sopra.

Tende, accessori e complementi d’arredo

Per completare l’arredamento del salotto è bene soffermarsi sull’argomento tende, che divide la platea fra chi le apprezza e chi ne fa volentieri a meno. Nel caso delle tende è importante fare una valutazione d’insieme dell’ambiente, e considerare se esteticamente sia necessario un tendaggio importante, oppure possano essere sufficienti tende leggere in garza trasparente o a pacchetto, per un effetto meno invasivo.

Con gli accessori e i complementi d’arredo ci si può sbizzarrire per personalizzare a piacere, a scelta fra cuscini, soprammobili, vasi, quadri alle pareti, evitando comunque di riempire esageratamente l’ambiente.