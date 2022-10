La caserma dei Vigili del Fuoco di Pescara apre alla cittadinanza

I Vigili del Fuoco di Pescara vi aspettano il 15 e 16 Ottobre presso la loro sede di Viale Pindaro, dove grandi e piccoli, potranno vedere, sentire e toccare con mano ciò che fanno quotidianamente per la sicurezza del cittadino.

Questa possibilità viene riproposta, dopo la parentesi Covid degli anni 2020/21, dall'ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell'ONU.

Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

Pertanto, nelle giornate del 15 e 16 Ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, apriranno la propria struttura a tutta la cittadinanza organizzando, in collaborazione con la Sezione di Pescara dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, un'esposizione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature. Inoltre è prevista " Pompieropoli ", allestimento ludico che permetterà ai più piccoli di sperimentare in prima persona, con elmetto in testa e giacca d'intervento, come si fa a spegnere un piccolo incendio con un idrante, salire una scala o scendere dal palo dei Pompieri.