Danneggiata la sede Cisl a Pescara. Indaga la Polizia

Nella notte la sede della Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) di Pescara è stata presa danneggiata. La Polizia sta indagando per ricostruire i fatti. Queste le parole del Segretario Generale della Cisl AbruzzoMolise Giovanni Notaro:

“Le sedi territoriali sindacali per noi sono il cuore pulsante dell'organizzazione, sono luogo di ascolto e di accoglienza di tutte le persone che hanno bisogno di tutela e assistenza. Un atto vergognoso! Condanniamo ogni raid vandalico e esprimiamo piena solidarietà ai dipendenti, agli operatori, a tutta la Cisl di Pescara.”

Michele Fina, segretario del Partito Democratico, ha espresso solidarietà alla Cisl per quanto accaduto:

"L'assalto alla sede della Cisl a Pescara desta molta inquietudine. Auspico che si possa rapidamente giungere ad individuarne la matrice. Ho sentito il Segretario Gianni Notaro e gli ho espresso tutta la mia e nostra solidarietà e vicinanza. Certamente è preoccupante l'aumento della frequenza con cui si verificano questi episodi. Aggredire il sindacato ha in genere come obiettivo quello di indebolire ed intimidire un fondamentale presidio di democrazia".

Anche i segretari Generali della CGIL AbruzzoMolise e la UIL, Carmine Ranieri e Michele Lombardo hanno espresso la propria vicinanza:



"Colpire le sedi del sindacato significa colpire i luoghi della democrazia nei quali lavoratori, disoccupati e pensionati si recano per ottenere diritti e prestazioni. Si è oltrepassato il limite, è necessario che tali gesti non restino impuniti. Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia. Solidarietà alla Cisl per il grave atto vandalico avvenuto nella sede di Pescara”.

Un atto non isolato – aggiungono i segretari – già nel mese di agosto erano state oltraggiate le sedi della CGIL e della CISL di Teramo ed atti simili si sono verificati in molte parti d'Italia”.