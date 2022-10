Premio nazionale per l'innovazione nel settore turistico: arriva terza un'azienda di Pescara

Terzo classificato del premio nazionale "Top of the pid Mirabilia 2022" il polo Inoltra con il progetto "Mobilità e turismo sostenibili, una web app per la mobilità sostenibile nella Costa dei Trabocchi".

Top of the PID Mirabilia è il premio per le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzare mete e attrazioni meno conosciute e far ripartire l'economia del turismo.

I tre finalisti, su un totale di sedici partecipanti, accolti sul palco della manifestazione dal direttore di Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica - Antonio Romeo (foto in allegato) sono stati scelti da una giuria nazionale di esperti dei PID - Punto Impresa Digitale e da un pubblico votante.

L'iniziativa si è svolta a Genova, nell'ambito della 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale e della 6^ edizione di "MIRABILIA FOOD&DRINK" a cui hanno partecipato con grande successo di pubblico sette aziende dell'agroalimentare abruzzese, su trecento del territorio nazionale, supportate dalla Camera di commercio Chieti Pescara.

MyWine, Donvitantonio Vini, Bontà Di Fiore - Salumificio Artigianale, Mastrangelo Tenimenti del Grifone, Fox Nut & Snack - Bar Italia, Oleificio Berardo, Birra Nabò, guidate dal presidente Gennaro Strever, hanno incontrato 120 buyers internazionali selezionati da IEG - Italian Exhibition Group Spa, organizzazione responsabile del TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

Dintec, insieme a Camera di Commercio Chieti, sarà anche la protagonista, venerdì 21 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00, dello Speciale Maratona PNRR di Io Riparto, evento online che ha l'obiettivo di trasformare le missioni del PNRR in azioni concrete con attività di informazione, divulgazione, supporto e follow-up per tutte le realtà che desiderano cogliere l'occasione fornita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una opportunità per le imprese che seguiranno l'evento in diretta sulla pagina Facebook di "Io Riparto" per comprendere cosa e come fare per cogliere i vantaggi del Piano.

Attraverso delle apposite Officine, le aziende potranno, inoltre, ricevere consulenza dai Punti di impresa digitale, compreso quello di Chieti Pescara, su come ottenere ed utilizzare i voucher camerali per l'innovazione strumentale.